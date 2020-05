Fase 2: assessore commercio Lazio, nuove riaperture ma avanti con prudenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti "consente la ripresa di molte attività che erano ancora ferme: dalle strutture termali ai circoli ricreativi, e rende pubbliche le linee guida di molte strutture che riapriranno nei prossimi giorni, come i campeggi, i noleggiatori di auto e altre attrezzature, i parchi tematici e di divertimento e i centri benessere, solo per fare alcuni esempi". Lo spiega, in una nota, l'assessore allo Sviluppo economico e commercio della Regione Lazio, Paolo Orneli. "Facciamo quindi un altro importante passo avanti verso una piena ripartenza delle attività nel nostro territorio. Una ripartenza - sottolinea l'assessore - che deve però essere sempre accompagnata dalla cautela e dall'attenzione massima che ha contraddistinto i comportamenti in tutti questi mesi. Continuiamo a seguire i principi di prudenza e responsabilità individuale indispensabili per proteggere la salute di tutti e le cose potranno solo andare bene", conclude l'assessore.(Com)