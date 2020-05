Libia: Сamera alta parlamento russo nega accuse trasferimento caccia ad Al Jufra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Russia – ha detto ieri il generale Stephen Townsend, comandante di Africom - sta chiaramente cercando di ribaltare la situazione a suo favore in Libia, proprio come già visto in Siria. Per troppo tempo la Russia ha negato la piena portata del suo coinvolgimento nel conflitto libico in corso. Ma ora non si può più negarlo". In riferimento alla posizione di Bengasi sulla questione degli aerei di Mosca, Townsend ha evidenziato che Haftar ha palesato chiaramente la sua intenzione di "scatenare una nuova campagna aerea". E ha aggiunto: "Saranno piloti mercenari russi su aerei forniti dalla Russia a bombardare i libici". Il generale Jeff Harrigian, comandante delle Forze aeree statunitensi in Europa, ha evidenziato che "se la Russia consolida la sua presenza in Libia, il prossimo passo logico è il dispiegamento di sistemi di interdizione aerea ad ampio raggio. Se questo momento arriverà, creerà preoccupazioni relative alla sicurezza molto concrete per la zona meridionale dell'Europa". (Rum)