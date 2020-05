Coronavirus: Usa, superati i 100 mila morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco più di quattro mesi dopo che il governo degli Stati Uniti ha confermato il primo caso di coronavirus nel Paese, più di 100 mila persone che hanno avuto il Covid-19 sono morte, secondo un conteggio del "New York Times". Il bilancio delle vittime è molto più alto che in qualsiasi altra nazione al mondo. Il bilancio supera il numero di vittime di combattimenti militari statunitensi in ogni conflitto dalla guerra di Corea in poi. Corrisponde al bilancio degli Stati Uniti della pandemia di influenza del 1968 e si sta avvicinando ai 116 mila morti in un altro focolaio di influenza un decennio prima. Secondo il "Nyt", il coronavirus è sulla buona strada per essere il più grave disastro per la salute pubblica degli Stati Uniti dopo la pandemia di influenza del 1918, in cui morirono circa 675 mila persone. Mentre la nazione si avvicinava alla tragica pietra miliare, il presidente Trump è volato in Florida oggi nella speranza di guardare il primo lancio degli astronauti della Nasi in orbita dagli Stati Uniti in quasi un decennio. Ma il tempo nuvoloso ha portato il lancio a essere posticipato a sabato. I contagiati dal coronavirus negli Stati Uniti sarebbero invece almeno 1.694.599, secondo i dati della Johns Hopkins University. (Nys)