Brasile: inchiesta fake news, Corte suprema dispone accesso a documenti coperti da segreto bancario (2)

- Il giudice ha motivato la forzatura del segreto bancario sostenendo che "garanzie individuali non possono essere utilizzate come un scudo protettivo per la pratica di attività illegali" e che "in via eccezionale, è possibile rimuovere il segreti bancario e fiscali degli indagati, perché elementi di sospetto esistenti basati su prove adeguate, rivelando la possibile paternità di una pratica criminale da parte della persona che subisce l'indagine". Alexandre de Moraes ha inviato una lettera ufficiale ai social network per preservare il contenuto delle pubblicazione dei parlamentari indagati nell'ambito dell'operazione. Inoltre è stato chiesto ai responsabili di Twitter di fornire l'identificazione degli utenti "@bolsoneas", "@ patriotas" e "@ taoquei1", entro cinque giorni.Il giudice afferma che le prove raccolte finora indicano "la reale possibilità dell'esistenza di un'associazione criminale, indicata nelle denunce presentate alla Corte come "Ufficio dell'odio" ". Secondo Alexandre de Moraes, la presunta associazione criminale si dedicherebbe alla "diffusione di notizie false, attacchi offensivi a varie persone, autorità e istituzioni, tra cui i giudici della Corte suprema, con palese contenuto di odio, sovversione dell'ordine e incentivo a infrangere normalità istituzionale e democratica". (segue) (Brp)