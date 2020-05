Usa: coronavirus, per il direttore dell'Nih non è stato creato dall'uomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del National Institutes of Health (Nih) degli Stati Uniti, Francis Collins, è sicuro che il coronavirus non sia stato creato dall'uomo, ma non ha potuto escludere l'idea che sia fuggito per sbagliato da un laboratorio a Wuhan, in Cina, dove sono emersi i primi casi noti. "Se [il coronavirus] avrebbe potuto essere in qualche modo isolato e studiato in questo laboratorio a Wuhan, non abbiamo modo di saperlo", ha detto Collins al sito "Politico". Ciò che è chiaro, ha detto, è che "la natura ha creato questo virus e ha dimostrato ancora una volta di essere il bioterrorista più efficace". Il presidente Donald Trump e il segretario di Stato, Mike Pompeo, hanno ripetutamente suggerito che il virus potrebbe essere stato in qualche modo creato dall'Istituto di Virologia di Wuhan - affermazione che il direttore del centro ha definito "pura fabbricazione". L'ufficio del direttore dell'intelligence nazionale ha confermato alla fine del mese scorso che il governo sta indagando sull'origine della pandemia, ma ha affermato che non vi è motivo di credere che il coronavirus sia stato creato dall'uomo o geneticamente modificato. (Nys)