Usa: morte afroamericano, il sindaco di Minneapolis chiede processo penale

- Il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, ha invitato i pubblici ministeri a presentare accuse penali contro un ufficiale di polizia accusato di aver ucciso l'afroamericano George Floyd durante un arresto. Lo riporta l’emittente “Cbs”. L’ufficiale, insieme ad altri tre colleghi, è stato licenziato dalle forze di polizia due giorni fa, dopo che l'incidente era diventato di dominio pubblico grazie al video di uno spettatore, che ha registrato il poliziotto mentre premeva il ginocchio contro il collo di Floyd. Nel frattempo sono iniziate da ieri le proteste nella zona sud di Minneapolis, nei pressi del luogo in cui è avvenuto l’arresto, dove i manifestanti si sono seduti sulle strisce pedonali e hanno usato i propri veicoli per bloccare il traffico, e si sono intensificate durante la notte italiana. I manifestanti chiedono in particolare che vengano resi noti i nomi dei quattro agenti accusati dell’omicidio e le incriminazioni mosse nei loro confronti. Inizialmente, gli agenti coinvolti erano stati messi in congedo retribuito, ma il loro status è stato presto cambiato in un vero e proprio licenziamento. Sul caso, oltre all'agenzia investigativa del Minnesota, sta indagando l'Fbi.(Nys)