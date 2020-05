Ue: De Petris (Leu) su recovery fund, passo avanti importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di recovery fund avanzata dalla presidente Ursula von der Leyen è "un passo importante nella giusta direzione. E' fondamentale però che non venga peggiorato nelle prossime settimane per le pressioni dei Paesi cosiddetti frugali che stanno oggi ostacolando di fatto il progetto di una vera Unione europea". Lo afferma la senatrice di Leu Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto. "Dobbiamo però sapere - prosegue De Petris - che la proposta della Commissione europea mette l'Italia di fronte a una sfida che non può più essere rinviata. Le indicazioni della Commissione sono chiare: sarà necessario e indispensabile investire nella Green Economy e nella Digitalizzazione. Per questo bisognerà fare passi drastici e muoversi con coraggio e determinazione molto superiori a quelli del passato: la transizione verde è ora questione di vita o di morte per l'economia nazionale. Bisognerà anche operare quelle riforme che hanno sin qui bloccato o rallentato tutti i passi verso la questi obiettivi. Il progetto illustrato oggi dal presidente Conte va in questa direzione ma adesso si tratta di passare dalle parole ai fatti e di farlo subito".(Com)