Algeria: ambasciatore in Francia richiamato per consultazioni dopo polemiche documentario su movimento "Hirak"

- L’ambasciatore d’Algeria in Francia, Salah Lebdioui, è stato richiamato oggi dal ministero degli Affari esteri per consultazioni dopo la diffusione di un documentario sul movimento popolare Hirak, che per tutto il 2019 ha organizzato manifestazioni in Algeria contro l’establishment governativo. Il documentario, dal titolo Algérie Mon Amour, ha suscitato diverse critiche sui social tra gli algerini. Il documentario, trasmesso ieri da France 5, è infatti stato giudicato non veritiero e riduttivo da diversi attivisti interni al movimento.(Ala)