Coronavirus: Speranza, in pochi mesi produzione autonoma di mascherine

- Il ministro della salute, Roberto Speranza, in merito alla vicenda coronavirus ha ribadito: "Nel giro di pochi mesi saremo in condizione di mettere in campo una produzione autonoma di mascherine sul territorio nazionale, che ci consentirà di essere indipendenti dal mercato internazionale. Si tratta di una scelta saggia". L'esponente dell'esecutivo ha parlato in occasione della sua audizione davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, sulla gestione dei rifiuti legata all'emergenza Covid-19. (Rin)