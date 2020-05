Usa: Boeing licenzia 6.700 lavoratori Usa, migliaia di altri esuberi in programma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso aerospaziale Boeing ha annunciato oggi il licenziamento di circa 6.700 dipendenti negli Stati Uniti, come parte del piano della società per ridurre la sua forza lavoro complessiva del dieci per cento, per via dell'impatto economico del Covid-19 sul mondo dell'aviazione. Lo riporta il sito "Politico". Boeing ha già licenziato circa 5.500 lavoratori In un messaggio inviato ai dipendenti mercoledì, l'amministratore delegato di Boeing, Dave Calhoun, ha dichiarato che l'impatto della pandemia "significa un taglio profondo nel numero di jet commerciali e servizi di cui i nostri clienti avranno bisogno nei prossimi anni, il che a sua volta significa meno posti di lavoro sulle nostre linee e in i nostri uffici". "Abbiamo fatto del nostro meglio", ha affermato Calhoun. "Vorrei che ci fossero altre strade". Boeing notificherà "diverse migliaia di ulteriori licenziamenti" in programma nei prossimi mesi, ha detto un portavoce della società. (Nys)