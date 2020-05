Fase 2: Regione Lazio, da venerdì riaprono terme e dal 15 giugno centri estivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da venerdì 29 maggio potranno riaprire gli stabilimenti termali, i centri per il benessere fisico e le guide turistiche. Mentre dal 15 giugno sono consentite le attività dei centri estivi per minori e dei centri anziani. E' quanto previsto da una ordinanza della Regione Lazio, firmata dal governatore Nicola Zingaretti, in merito al riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Inoltre, il provvedimento consente dal 3 giugno l’attività corsistica individuale e collettiva come, ad esempio, scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc. L'ordinanza prevede anche l’attività di formazione professionale, per la parte pratica e di stage/tirocinio e l’attività dei centri ricreativi e culturali. Per quanto riguarda la festa del 2 giugno, "ferme restando - si legge nell'ordinanza - le attività previste dal cerimoniale di Stato in occasione della Festa della Repubblica, sono consentite, per quella data, ulteriori iniziative di celebrazione che devono attenersi all’accessibilità massima ed alle modalità organizzative del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 nonché a tutte le disposizioni generali per il contenimento del contagio".(Rer)