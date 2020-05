Coronavirus: Patuanelli, in due mesi fatto come 4 norme di bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a Porta" che andrà in onda questa sera su Rai1, ha affermato che "sembrano passati anni da quando è iniziato tutto ma noi tra il mese di marzo e il mese di maggio, in due mesi, abbiamo fatto due provvedimenti che in tutto pesano per 80 miliardi di extra deficit e credo oltre 160 miliardi di saldo netto da finanziare. Sono come quattro norme di bilancio fatte in due mesi con in mezzo il Decreto Liquidità". (Rin)