Usa: Biden, Trump è "folle" quando critica chi la usa mascherina

- Il candidato del Partito democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, ha pronunciato parole molto dure nei confronti del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, accusandolo di essere un cattivo esempio per il paese e di aver "provocato morti" per la sua gestione del coronavirus. Nel mirino dell'ex vicepresidente sono finite in particolare le battute e le osservazioni critiche di Trump sull'uso della mascherina in pubblico. "È un folle a parlare in quel modo", ha detto Biden all'emittente "Cnn" nella sua prima intervista di persona da quando ha dovuto mettere in pausa la campagna tradizionale a causa del virus. "Voglio dire, tutti i principali dottori del mondo dicono che dovresti indossare una maschera quando sei in mezzo alla folla, e specialmente quando ti trovi in una posizione in cui inevitabilmente sei destinato ad avvicinarti inavvertitamente a meno di tre metri a qualcuno". Biden ha accusato Trump di ricorrere ad argomenti "da macho", come l'idea che indossare mascherine sia un segno di debolezza. Trump ha inoltre, ricorda "Cnn", ha postato su Twitter una foto di Biden con mascherina nera e occhiali neri da aviatore, con l'intento di sbeffeggiarlo. (Nys)