Usa: Trump contro i social media, sentenza corte d'appello lo smentisce

- Una corte d'appello federale di Washington, negli Stati Uniti, stamattina ha respinto una causa che l'organizzazione legale conservatrice Freedom Watch e la provocatrice di destra Laura Loomer hanno presentato nel 2018 contro quattro piattaforme social: Google, Facebook, Twitter e Apple. Secondo il sito "Politico" la sentenza rende poco probabile l'ipotesi che i tribunali siano ricettivi delle affermazioni del presidente Donald Trump, secondo cui lui e i suoi sostenitori politici sono messi a tacere dai social media come Twitter. Facebook, Twitter e altre piattaforme hanno bannato Loomer, con la motivazione che quest'ultima avrebbe diffuso odio anti-islamico. I giudici della corte d'appello hanno affermato che, nonostante il potere delle società in questione, esse non possono violare il Primo Emendamento perché questo regola solo i governi, non il settore privato. La sentenza arriva lo stesso giorno in cui Trump è tornato ad attaccare le piattaforme di social media dopo che ieri Twitter ha apposto per la prima volta un'etichetta di verifica dei fatti (“fact checking”) sui suoi messaggi in seguito alle sue accuse rivolte alla proposta di tenere votazioni per corrispondenza. “I repubblicani ritengono che le piattaforme dei social media facciano tacere totalmente le voci dei conservatori. Regoleremo con forza o le chiuderemo prima di poter permettere che ciò accada. Abbiamo visto quello che hanno tentato di fare senza riuscirci nel 2016. Non possiamo permettere che una versione più sofisticata di ciò si verifichi di nuovo. Così come non possiamo permettere che le schede di posta elettronica su larga scala vengano utilizzate nel nostro paese. Sarebbe (un modo per rendere) gratuito tutti gli imbrogli, la falsificazione e il furto di schede. Chiunque imbrogliasse l’avrebbe vinta. Allo stesso modo, i social media. Datevi una regolata, adesso!!!!”, ha scritto Trump su Twitter. (Nys)