- Il Consiglio federale della Russia (la Camera alta del parlamento russo) ha negato le accuse in merito al trasferimento in Libia di caccia MiG 29 ed Su-24 per sostenere le forze dell’Autoproclamato esercito nazionale libico (Lna) comandato dal generale Khalifa Haftar. Secondo quanto riferisce la stampa russa, non sarebbe pervenuta alcuna richiesta da parte del presidente Vladimir Putin per l’utilizzo della forza militare nel conflitto libico. In merito il primo vicepresidente della commissione per gli Affari internazionali, Vladimir Dzhabarov ha dichiarato che la Russia vuole un accordo pacifico in Libia, in accordo con il presidente della commissione competente del Consiglio Federale, Konstantin Kosachev. Per entrambi gli Stati Uniti stanno cercando di compromettere le azioni di Mosca e minare i suoi sforzi diplomatici per porre fine al conflitto. (segue) (Rum)