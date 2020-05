Brasile: inchiesta fake news, Corte suprema dispone accesso a documenti coperti da segreto bancario (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alexandre de Moraes afferma di aver ricevuto il rapporto secondo cui "questa struttura, apparentemente, è finanziata da un gruppo di uomini d'affari che, secondo le prove nei registri, agirebbero in modo velato fornendo risorse (nei modi più diversi) per i membri di questo organizzazione". Per il ministro, ci sono "seri sospetti che integrerebbero questo complesso schema di diffusione di false notizie attraverso pubblicazioni sui social network, raggiungendo un pubblico quotidiano di milioni di persone, esponendo il pericolo di lesioni, con le sue notizie offensive e fraudolente, a indipendenza dei poteri e stato di diritto ". (segue) (Brp)