Brasile: coronavirus, governo cerca un prestito da 4 miliardi di dollari per pagare aiuti anti-pandemia (3)

- Il Tesoro ha riferito che, nonostante il calo della domanda di titoli di stato a marzo e aprile, la richiesta di prestito non dipende dalla difficoltà da parte del governo di ricerca di fondi sul mercato attraverso l'emissione del debito pubblico interno. "Non c'è alcuna difficoltà nel finanziare il debito sul mercato interno. L'operazione contribuisce a rafforzare la liquidità del Tesoro con costi inferiori al costo di raccolta del Tesoro e con termini fino a 30 anni", ha reso noto il Tesoro. L'obiettivo, secondo il governo, sarebbe quello di risparmiare, dal momento che tali operazioni avrebbero tassi di interesse inferiori rispetto a quelli applicati da istituti finanziari, fondi di investimento e fondi pensione per l'acquisto di titoli sul mercato interno. (Brp)