Usa: incontro Trump-Cuomo per rilanciare l'economia di New York

- Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha incontrato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alla Casa Bianca, dove i due hanno discusso di importanti progetti infrastrutturali che Cuomo considera cruciali per rilanciare l'economia della regione. Lo riporta il "New York Times". "Si trattava di come potenziare la riapertura, soprattutto a New York, che è stata la più colpita", ha dichiarato Cuomo al suo briefing quotidiano. Tra i progetti all'ordine del giorno c'era il piano per costruire nuovi tunnel ferroviari sotto il fiume Hudson, un progetto noto come Gateway; l'espansione della metropolitana di Second Avenue; e un AirTrain per l'aeroporto di La Guardia, ha affermato Cuomo. Il governatore ha affermato che i progetti saranno un fattore chiave per dare impulso all'economia di New York mentre si riprende dalla pandemia. (Nys)