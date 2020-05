Usa: l'11 luglio riapre Disneyworld, con nuovi regolamenti anti-coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parchi tematici di Magic Kingdom e Animal Kingdom in Orlando, in Florida, riapriranno l'11 luglio, secondo Jim MacPhee, vicepresidente senior delle operazioni nel parco. Le aree del parco Epcot e Disney Hollywood Studios seguiranno il 15 luglio. Lo riporta il "Wall Street Journal". In una presentazione ai funzionari locali di Orange County, in Florida, MacPhee ha descritto i cambiamenti ai quali dovrà andare incontro l'intero complesso Disneyworld per riaprire. I clienti e il personale dovranno indossare maschere e completare i controlli di temperatura prima di entrare nel parco. Il plexiglass separerà i dipendenti dagli ospiti in alcuni negozi e saranno incoraggiate le transazioni senza contanti. Parate e gli spettacoli di fuochi d'artificio sono stati temporaneamente sospesi, così come incontri e saluti con attori che interpretano personaggi Disney. (Nys)