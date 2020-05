Coronavirus: Usa, per Anthony Fauci l'idrossiclorochina non è un trattamento efficace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell'Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive degli Stati Uniti, Anthony Fauci, ha detto che l'idrossiclorochina non è un trattamento efficace per il coronavirus, sulla base dei dati disponibili. È il primo funzionario dell'amministrazione Usa a esprimersi con tale nettezza sul tema. "I dati scientifici sono davvero abbastanza evidenti ora sulla mancanza di efficacia", ha detto Fauci, il massimo esperto di malattie infettive del governo degli Stati Uniti, all'emittente "Cnn". Tuttavia Fauci non ha chiesto una messa a bando del farmaco, che il presidente Donald Trump ha detto che stava prendendo la scorsa settimana come cura preventiva per il coronavirus. I commenti di Fauci arrivano pochi giorni dopo che la Lancet ha pubblicato uno studio osservazionale su 96 mila pazienti in cui si dice che l'idrossiclorochina non ha avuto alcun effetto sul Covid-19, se non alcuni collaterali. (Nys)