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2 يونيو.. الرئيس الإيطالي يزور كودونيو والنصب التذكاري

روما, 27 mag 20:56 - (Agenzia Nova) - يشارك الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، في 2 يونيو، في حفل وضع تاج عند النصب التذكاري الوطني لفيتوريو إمانويلي الثاني أو كما يعرف بمحراب الوطن.

وبعد ذلك مباشرة، سيكون الرئيس ماتاريلا في كودونيو (شمال)، حيث سيلتقي بالسلطات المحلية في البلدية، وفقاً لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.

أما في 1 يونيو، سيحضر الرئيس ماتاريلا حفلًا موسيقيًا في قصر كوريرينالي (مقر الرئاسة) تخليداً لذكرى ضحايا فيروس كورونا، حيث من المنتظر أن يقام الحدث في حدائق القصر. (نوفا)
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