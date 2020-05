Decreto Rilancio: Speranza, investimenti in terapie intensive e pronto soccorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato, a proposito delle misure contenute nel decreto Rilancio per contrastare il coronavirus, di un investimento di 200 milioni di euro per i pronto soccorso. "Immaginiamo ingressi e sale d'aspetto differenziati", ha continuato l'esponente dell'esecutivo, "mettiamo soldi sulle ambulanze perché c’è bisogno di ambulanze specializzate. E' chiaro che l'investimento più grande è attorno alle terapie intensive con 3.500 nuovi posti dentro le Regioni", ha spiegato Speranza, "con 300 nuovi posti in terapia intensiva mobili, con 4.200 nuovi posti in terapia sub intensiva che ci portano a questo + 115 per cento sulle terapie intensive". Il ministro ha parlato in occasione della sua audizione davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, sulla gestione dei rifiuti legata all'emergenza Covid-19. (Rin)