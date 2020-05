Usa: cancellato il lancio della navicella di SpaceX a causa del maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo storico lancio del Crew Dragon di SpaceX, dalla base di Cape Canaveral in Florida, alla Stazione Spaziale Internazionale, è stato cancellato circa 17 minuti prima del lancio previsto a causa del maltempo. Lo riporta il sito "Politico". La missione era destinata a segnare la prima volta che un veicolo spaziale di proprietà commerciale portava le persone in orbita e ripristinava la capacità degli Stati Uniti di inviare uomini nello spazio, dopo quasi un decennio. Per tutto questo tempo il servizio era stato affidato alla Russia, con notevoli esborsi economici. La missione che trasportava gli astronauti della Nasa Robert Behnken, 54 anni, e Douglas Hurley, 49 anni, verrà riprogrammata sabato con un nuovo tentativo. (Nys)