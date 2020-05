Usa: fonti stampa, l'ambasciatore a Berlino Grenell lavorerà per la campagna elettorale di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore degli Stati Uniti in Germania, Ric Grenell, lavorerà nella campagna elettorale di Donald Trump per le presidenziali di novembre, secondo quanto riportato dal sito "Politico". L'assunzione di Grenell, un fedele alleato di Trump che recentemente si è dimesso da direttore a interim dell'intelligence nazionale, arriva in un momento in cui Trump è in calo nei sondaggi a livello nazionale e in alcuni Stati chiave per le elezioni generali. Persone che hanno familiarità con la mossa hanno detto che Grenell assumerà un ruolo importante nella campagna di Trump, dove sarà coinvolto nella raccolta fondi e nella strategia. Non è stato immediatamente chiaro quale sarà il suo titolo o se lavorerà dal quartier generale della campagna nella Virginia del Nord. Grenell è stato visto entrare alla Casa Bianca martedì pomeriggio, poco dopo che la campagna di Trump aveva annunciato la promozione del consigliere politico senior Bill Stepien come vice direttore della campagna. Con i toni poco diplomatici che l'hanno reso celebre, oggi Grenell è tornato a criticare duramente la Germania per i rapporti con la Russia. In un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt”, mentre si appresta a lasciare l'incarico nei prossimi giorni, Grenell ha criticato Berlino in particolare riguardo al progetto Nord Stream 2, il gasdotto in realizzazione tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. L'ambasciatore Usa a Berlino ha dichiarato che la Germania “deve smetterla di dar da mangiare alla bestia”, ossia alla Russia, “mentre non paga abbastanza per la Nato”. In caso contrario, gli Stati Uniti potrebbero adottare nuove sanzioni contro il Nord Stream 2. (Nys)