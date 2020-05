Brasile: coronavirus, governo cerca un prestito da 4 miliardi di dollari per pagare aiuti anti-pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento nazionale del Tesoro del ministero dell'Economia brasiliano ha dichiarato che il governo sta cercando prestiti sul mercato internazionali per 3,35 miliardi di dollari e 550 milioni di euro, per pagare i piani di aiuto anti-pandemia in favore di imprese, famiglie e lavoratori. In particolare i fondi verrebbero spesi per finanziare il bonus da 600 real (110 euro) in favore di lavoratori autonomi e precari, la cassa integrazione, assegno di disoccupazione, reddito di cittadinanza (Bolsa Familia), per un totale di 222,8 miliardi di real (21 miliardi di dollari. (segue) (Brp)