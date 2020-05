Brasile: coronavirus, governo cerca un prestito da 4 miliardi di dollari per pagare aiuti anti-pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito dal governo la Commissione per il finanziamento esterno (Cofiex) ha già inoltrato la richiesta di prestito a quattro istituto di credito internazionale e due agenzie di sviluppo. Si tratta dell'Agenzia francese di sviluppo, la Banca di sviluppo tedesca (Kfw), la Banca interamericana di sviluppo (Bid), la Banca mondiale (Bm), la Banca di sviluppo dell'America latina, (Caf), e Nuova banca di sviluppo (nota come banca dei Brisc. "Queste organizzazioni multilaterali, in generale, tendono a finanziare investimenti. Tuttavia, data la pandemia, hanno aperto linee speciali per finanziare le spese relative alla lotta contro la diffusione del virus in tutto il mondo", ha il ministero. (segue) (Brp)