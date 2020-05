Usa: Chevron licenzierà dal 10 al 15 per cento dei dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chevron, la seconda più grande compagnia petrolifera statunitense dopo Exxon Mobil, sta pianificando di licenziare dal 10 al 15 per cento dei suoi 45 mila dipendenti in tutto il mondo con una profonda ristrutturazione. Veronica Flores-Paniagua, portavoce della società, ha dichiarato che i dipendenti sono stati informati dei licenziamenti e che la maggior parte perderà il posto entro la fine dell'anno. "È una decisione commerciale difficile guidata da un momento economico molto impegnativo", ha detto, riferendosi al crollo dei prezzi del petrolio negli ultimi mesi, poiché la pandemia del coronavirus ha ridotto la domanda di trasporto e carburanti. "Gli impatti sono ancora in fase di elaborazione, ma varieranno in base all'ubicazione, al segmento di attività e alla funzione". I tagli arrivano mentre la Chevron, con sede in California, sta tagliando un miliardo dai suoi costi operativi del 2020, una mossa annunciata a marzo. (Nys)