Usa: 23 Stati citano in giudizio Trump per il ribaltamento dei regolamenti ambientali

- Una coalizione di 23 Stati Usa ha citato in giudizio l'amministrazione di Donald Trump oggi per una legge che indebolisce il quadro regolamentare sul settore automobilistico, stabilito durante l'era Obama per limitare l'inquinamento. Lo riporta il sito "The Hill". A fine marzo l’attuale presidenza ha cancellato gli standard del governo Obama sui consumi delle auto, aumentando i limiti di emissioni sino al 2026. In seguito all’emergenza del coronavirus, Trump ha sospeso anche i limiti ambientali anche per l’industria, le sanzioni contro le violazioni, vari divieti all’uso di plastiche non biodegradabili e monouso. Una mossa che secondo molti analisti pregiudicherà la lotta contro i cambiamenti climatici, avrà conseguenze negative sullo smog e scoraggerà la corsa delle case automobilistiche verso le auto elettriche. Al contrario, l'industria automobilistica avrà più tempo per adeguare i propri impianti tecnologicamente obsoleti e risparmierà milioni di dollari. Ma aumenta il rischio di contaminazione dell'acqua potabile, specialmente per le popolazioni che vivono vicino a una delle tante centrali a carbone ancora attive negli Stati Uniti. Gli avvocati affermano che la norma è in conflitto con le leggi che impongono al governo di stabilire il massimo standard possibile per le case automobilistiche. Il procuratore generale della California, Xavier Becerra, ha detto ai giornalisti che lo Stato avrebbe portato l'amministrazione in tribunale "con i nostri tre migliori alleati al nostro fianco: i fatti, la scienza e la legge". (Nys)