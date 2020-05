Ostia: Anpi protesta contro occupazione Casapound in via Baleniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Anpi e numerose organizzazioni antifasciste hanno manifestato questo pomeriggio a Ostia contro l’occupazione di Casapound di un fabbricato in via delle Baleniere. Tra bandiere rosse, tricolori e slogan, ad animare la protesta anche i cori e le canzoni intonate dai manifestanti, come "Bella Ciao". A capeggiare in piazza lo striscione: "Fuori i fascisti. Casa per tutti e tutte". "Dalla metà di aprile i fascisti di Casapound, approfittando dell'impunità vissuta al centro di Roma e del lockdown dovuto all'epidemia, hanno occupato i locali del Ministero della Difesa: lo riteniamo inaccettabile - spiegano i manifestanti dell'Anpi -, è una sfida allo Stato che tale formazione voglia radicare la propria presenza in strutture pubbliche in un territorio già infestato dalla criminalità organizzata e che sta pesantemente soffrendo la crisi economica". A fine aprile, circa 20 famiglie hanno occupato i fabbricati abbandonati di proprietà del Ministero della Difesa. Al fianco delle ragioni degli occupanti, infatti, nel X Municipio si è posto solo il movimento di Casapound Italia con il consigliere Luca Marsella. Alla manifestazione hanno aderito decine di associazioni, partiti, sindacati e realtà dell’antifascismo romano.(Rer)