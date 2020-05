Decreto Scuola: Tiraboschi (FI), assunzioni senza formazione spreco di soldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per affrontare l'emergenza causata dal Covid 19 nel settore della scuola "c'è bisogno di una maggiore qualità della spesa per l'istruzione; il corpo docente deve essere formato perché non è ancora pronto a trasmettere il sapere alla futura classe dirigente di questo Paese; la didattica a distanza deve essere migliorata potenziando le infrastrutture del Paese, portando la banda larga dove non c'è, puntando a ricreare un vero circolo virtuoso tra docenti, studenti, famiglie ed educatori". Lo afferma la senatrice di Forza Italia Virginia Tiraboschi nel corso del suo intervento in Aula a palazzo Madama sul decreto Scuola. "Le assunzioni dei precari sono importanti per stabilizzare un settore - ha osservato la parlamentare azzurra - ma se non si parte dalla formazione del corpo docente, che oggi in larga parte non sa governare le nuove tecnologie, non saranno state altro che uno spreco di denaro pubblico". (segue) (Com)