Decreto Scuola: Tiraboschi (FI), assunzioni senza formazione spreco di soldi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Tiraboschi "questo decreto poteva essere l'occasione per impostare un nuovo modello di scuola che deve essere sempre più un luogo dove si comunicano i saperi, dove si valorizza il capitale umano che sarà la futura classe dirigente e dove si individuano misure per arginare le povertà educative, come ha correttamente sottolineato Ferruccio de Bortoli alcuni giorni fa". "Per ripartire dopo l'emergenza Covid è indispensabile pensare a una scuola il cui motto può essere 'qui non si insegna, ma si impara tutti insieme', caratterizzato da una formazione che non segue il modello lineare della trasmissione del sapere da chi sa a chi non sa, ma dalla capacità di sviluppare, così come raccomandato dall'Oms, le 'life skills', implementate in un tragitto formativo verso la maturità attraverso la 'cassetta degli attrezzi', utile a costruire una personalità equilibrata da un punto di vista fisico e psichico", conclude Tiraboschi. (Com)