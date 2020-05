Brasile: inchiesta fake news, Corte suprema dispone accesso a documenti coperti da segreto bancario (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti di polizia hanno perquisito due residenze di Jefferson, nei municipi di Comendador Levy Gasparian e Petropolis, entrambi nello stato di Rio de Janeiro e in due residenze di Hang, nei municipi di Brusque e Balneario Camboriú, entrambi nello stato di Santa Catarina. Oltre a questi, altre perquisizioni e sequestri sono stati effettuati negli stati di San Paolo, Mato Grosso, Paraná e nel distretto Federale. Complessivamente, nel corso dell'operazione sono stati eseguiti 29 mandati d'arresto. Il giudice de Moraes ha inoltre disposto l'interrogatorio entro i primi 10 giorni dei deputati federali Bia Kicis, Carla Zambelli, Daniel Silveira, Filipe Barros, Junio Amaral, Luiz Phillipe de Orleans e Bragança e di due deputati dello stato di San Paolo, Douglas Garcia e Gil Diniz. Tutti sono esponenti del Partito social liberale (Psl), partito con il quale è stato eletto il presidente Bolsonaro. Secondo quanto emerge dalle indagini in corso, riporta la stampa nazionale, gli accertamenti tecnico-informatici effettuati dimostrerebbero la costituzione di un gruppo organizzato dedito alla diffusione di notizie diffamatorie false. I tecnici avrebbero dimostrato l'esistenza di uno schema sempre identico per la diffusione degli stessi tipi di messaggi e con la stessa periodicità. Sono stati identificati almeno quattro finanziatori di quel gruppo. (Brp)