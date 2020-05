Ue: Commissione propone piano di ripresa da 750 miliardi di euro, all'Italia la quota più elevata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’elemento principale del piano presentato oggi è il cosiddetto “Recovery and Resilience Facility”, sostanzialmente un programma di sostegno finanziario destinato a investimenti e riforme che rendano i paesi membri dell’Ue più resistenti alle crisi. Per questo strumento sono stati stanziati 560 miliardi di euro e per accedervi i governi dei singoli paesi dovranno presentare dei Piani nazionali di ripresa in linea con gli obiettivi del Semestre europeo, ovvero con le raccomandazioni definite la scorsa settimana dalla Commissione Ue. A questo primo dispositivo si aggiunge il “React-Eu”, con uno stanziamento da 55 miliardi di euro, che consentirà attraverso le politiche di coesione di distribuire gli aiuti agli enti locali e alle imprese, oltre che ai comparti turistico e culturale. Segue poi il pilastro dedicato agli investimenti privati, il “Solvency Support Instrument” che dovrà favorire la ricapitalizzazione delle imprese in crisi a causa della pandemia: conterà su uno stanziamento di 31 miliardi utili a sbloccare oltre 300 miliardi di investimenti. Le garanzie saranno messe a disposizione dalla Banca europea per gli investimenti (Bei) e dagli enti di promozione nazionale: per l’Italia il compito spetterà a Cassa Depositi e Prestiti (Cdp). Infine, il terzo pilastro dedicato alle “lezioni imparate dalla crisi”, con un budget di 9,4 miliardi di euro, che punta a fare in modo che i paesi membri non si facciano trovare impreparati dinnanzi a nuove emergenze. (segue) (Beb)