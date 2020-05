Ponte Genova: Consulta, ammessi i terzi espropriati a intervenire nel giudizio costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha esaminato la richiesta di intervento di 26 persone nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto, tra l’altro, la disposizione del decreto legge numero 19 del 2018 con la quale sono state disciplinate le espropriazioni e gli atti di cessione degli immobili situati nella cosiddetta "zona rossa", delimitata dopo il crollo del ponte Morandi. In attesa del deposito dell’ordinanza, previsto nelle prossime settimane, l’ufficio stampa della Corte costituzionale fa sapere che queste persone, in quanto proprietarie degli immobili, sono state ammesse a intervenire nel giudizio. (Com)