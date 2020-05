Tunisia-Regno Unito: incontro ministro Difesa e ambasciatore De Souza, focus su cooperazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione militare tra Tunisia e Regno Unito è stata al centro dell’incontro avvenuto oggi tra il ministro della Difesa tunisino, Imed Hazgui, e l’ambasciatore britannico a Tunisi, Louise De Souza. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa del ministero della Difesa, durante il colloquio le due parti hanno discusso i modi per rafforzare la cooperazione militare tra i due paesi e affrontato gli sviluppi nella regione del Medio Oriente e Nord Africa, in particolare la crisi in Libia. Il ministro della Difesa ha sottolineato la necessità di promuovere la cooperazione militare in un'atmosfera di fiducia reciproca. Hazgui ha anche ribadito la coerenza della politica della Tunisia nei confronti del conflitto in Libia, che si basa sul rispetto dello stato di diritto e sul rifiuto di qualsiasi interferenza straniera. Da parte sua, il diplomatico britannico ha accolto con favore l’operato della Tunisia nel contrastare la pandemia di coronavirus, affermando la disponibilità di Londra a rafforzare le capacità dell'esercito tunisino in tutte le aree e a porre rimedio alle difficoltà procedurali per promuovere la cooperazione.(Tut)