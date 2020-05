Sicurezza: Anelli (Lega), viviamo emergenza democratica come negli anni Settanta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Anelli, Capogruppo della Lega in Consiglio Regionale della Lombardia, commenta in una nota le dichiarazioni rilasciate da esponenti del Carc: "Il clima d'odio contro Regione Lombardia e contro il Presidente Fontana sta raggiungendo livelli esasperanti e preoccupanti. Le dichiarazioni rilasciate oggi dal sedicente gruppo di estrema sinistra, che si trovava a manifestare davanti alla sede della Regione, non lascia spazio a dubbi: stiamo vivendo un'emergenza democratica simile a quella degli anni Settanta". "Un clima purtroppo alimentato ad arte e per tornaconto politico anche da esponenti dei partiti che in Regione sono all'opposizione, ma siedono in maggioranza a livello nazionale. Chi oggi tace, sarà complice di questo clima d'odio in stile anni di Piombo" aggiunge Anelli. (Com)