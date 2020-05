Medio Oriente: Icc chiede ad Anp e Israele di confermare validità Accordi Oslo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte penale internazionale (Icc) ha chiesto all'Autorità nazionale palestinese (Anp) e allo Stato di Israele di dichiarare se gli Accordi di Oslo sono ancora legalmente vincolanti nel caso di crimini di guerra attualmente in stato di valutazione. Lo riferisce il quotidiano israeliano “Jerusalem Post”. La richiesta arriva in seguito alla dichiarazione del presidente dell'Anp Mahmoud Abbas del 19 maggio secondo cui, a seguito della possibile annessione di parti della Cisgiordania da parte dello Stato di Israele, l’Autorità non si considerava più vincolata dagli Accordi di Oslo. L'Icc ha dato all'Anp fino al 10 giugno per rispondere, mentre Israele dovrà riferire entro il 24 giugno.(Res)