Venezuela: ministro Petrolio El Aissami tiene videoconferenza con segretario generale Opec

- Il nuovo ministro del Petrolio venezuelano, Tareck El Aissami, ha tenuto oggi una videoconferenza con l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec). Lo rende noto lo stesso ministro in dichiarazioni pubblicate sul suo account Twitter. “Abbiamo avuto una fruttuosa videoconferenza con il segretario generale dell'Opec, Mohammad Barkindo, per rafforzare i nostri legami di cooperazione e coordinamento di fronte alle grandi sfide che il settore energetico mondiale sta attualmente affrontando”, ha scritto il ministro. “Come paese membro fondatore dell'Opec e detentore delle più grandi riserve petrolifera del pianeta, il Venezuela ratifica il suo storico impegno a lavorare per la ripresa del mercato petrolifero e realizzare un'economia più solidale dopo la pandemia di Covid- 19”. (segue) (Brb)