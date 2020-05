Venezuela: ministro Petrolio El Aissami tiene videoconferenza con segretario generale Opec (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maduro ha nominato El Aissami ministro del Petrolio in sostituzione del generale Manuel Quevedo, che occupava l’incarico dal 2017. Maduro ha incaricato El Aissami di "ristrutturare e riorganizzare il ministero del Petrolio, al fine di adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza energetica nazionale e proteggere l'industria dalle aggressioni, esterne e interne, lanciate per colpire la produzione e commercializzazione del petrolio venezuelano”. Il governo degli Stati Uniti ha duramente criticato la nomina di El Aissami, indagato negli Usa per traffico di droga. “Conosco il nuovo ministro del Petrolio venezuelano Tareck El Aissami. Sanzionato, accusato e ricercato per traffico di droga. Con queste qualifiche aumenterà la cattiva gestione e la corruzione, quando i venezuelani hanno bisogno di un settore petrolifero che funzioni”, ha scritto il sottosegretario di stato Usa con delega al continente americano, Michael Kozak, sul suo account Twitter. (Brb)