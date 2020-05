Fase 2: Speranza, previsto aumento mascherine e loro smaltimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute Roberto Speranza, in merito agli interventi messi in campo dal governo contro il coronavirus, ha affermato che "la misura che intercetta la tematica dei rifiuti è rappresentata dall’utilizzo diffuso dei Dispositivi di protezione individuale". "La ripresa progressiva delle attività ordinarie", ha continuato l'esponente dell'esecutivo, "deve avvenire nel rispetto delle necessarie misure precauzionali, tra cui ci sono il distanziamento sociale e l'uso dei Dpi. È ragionevole prevedere che ci sarà un aumento del numero di mascherine e del loro smaltimento. Nelle ultime settimane - ha concluso Speranza - è stata anche una significativa crescita degli imballaggi negli esercizi commerciali". Il ministro ha parlato in occasione della sua audizione davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, sulla gestione dei rifiuti legata all'emergenza Covid-19. (Rin)