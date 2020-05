Fase 2: Speranza, tutela ambiente e salute sono complementari, si tengono insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro della Salute, Roberto Speranza, "ora si è aperta una fase nuova di convivenza con il virus". "Emerge la necessità - ha spiegato l'esponente dell'esecutivo - di contemperare il diritto alla salute e di conseguenza l'utilizzo appropriato dei Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie con la legittima e sacrosanta necessità di tutelare l’ambiente umano in cui viviamo. La tutela dell'ambiente e la tutela della salute sono complementari, si tengono insieme, l’uno non è possibile senza l’altro. A questo obiettivo", ha spiegato Speranza, "credo che governo e Parlamento debbano lavorare all'unisono". Il ministro della Salute ha parlato nel corso della sua audizione davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, sulla gestione dei rifiuti legata all'emergenza Covid-19. (Rin)