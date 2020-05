Coronavirus: in Sardegna oggi nessun nuovo caso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si registrano nessun caso positivo al Covid-19 in Sardegna. I casi accertati dall'inizio dell'emergenza salgono comunque complessivamente a 1.355, per l'inserimento di un caso (una persona non residente nell'isola) verificatosi a marzo nella Città metropolitana di Cagliari e non conteggiato precedentemente. È quanto rilevato dall'Unità di crisi regionale nell'ultimo aggiornamento. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 53.294 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 43, di cui 2 in terapia intensiva, mentre 172 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 947 pazienti guariti (+12 rispetto al dato precedente), più altri 63 guariti clinicamente. Non si registrano nuove vittime, in tutto 130. Sul territorio, dei 1.355 casi positivi complessivamente accertati, 250 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari, 97 nel Sud Sardegna, 59 a Oristano, 79 a Nuoro, 870 a Sassari. (Com)