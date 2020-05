Coronavirus: Speranza, indice erre con zero elemento fondamentale ma non è l'unico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice erre con zero è "sicuramente uno degli elementi fondamentali, ma va letto e declinato all’interno di un contesto". Lo ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza, secondo cui "il sistema di monitoraggio che abbiamo costruito ci permetterà di monitorare l’evoluzione del contagio. Il sistema ha al suo interno la lettura di 21 criteri e l’indice erre con zero è uno di questi. L'erre con zero", ha continuato Speranza, "è molto importante perché segnala in qualche modo l’indice del contagio, ma non è un solo criterio a definire l’intero spettro del monitoraggio". Speranza ha parlato nel corso della sua audizione davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, sulla gestione dei rifiuti legata all'emergenza Covid-19. (Rin)