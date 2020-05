Renault, Nissan e Mitsubishi: piano su suddivisione geografica e tecnica per rafforzare l'alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renault, Nissan e Mitsubishi rafforzano la loro alleanza incrementando le sinergie per far fronte ai problemi legati alla crisi del coronavirus, che ha duramente colpito l'intero settore automobilistico mondiale. I tre costruttori hanno presentato un piano di rilancio volto a tagliare i costi di produzione e aumentare la collaborazione. "Oggi, il nuovo modello dell'alleanza torna a puntare sull'efficienza e la competitività invece che sui volumi", ha detto il presidente di Renault, Jean-Dominique Senard, spiegando che "l'alleanza è la chiave di volta" della "capacità di resistenza" e della "competitività" delle tre aziende. La nuova strategia si basa sul concetto "leader-follower", che prevede una suddivisione geografica e tecnica. Uno dei tre partner assumerà la guida in determinate zone e settori, per agevolare le attività degli altri due partner dell’alleanza, fornendo loro le sue competenze e capacità industriali. Nella nuova organizzazione "ogni membro diventerà referente nelle regioni dove possiede le migliori capacità strategiche e agirà come facilitatore e sostegno alla competitività degli altri".Nissan diventerà così il referente in Cina, Stati Uniti e Giappone; Renault guiderà l'alleanza in Europa, in Russia, in America Latina e nel Nord Africa, mentre a Mitsubishi spetteranno l'Oceania e il Sud-est asiatico. Nissan si occuperà dello sviluppo della guida automatica e dei motori dei modelli elettrici; Renault gestirà le connettività bluetooth e gli aspetti relativi alle componenti elettriche; Mitsubishi sarà leader dei modelli ibridi elettrici. "Le sinergie aumenteranno per massimizzare la condivisione dei costi fissi", ha fatto sapere l'alleanza. I tre produttori hanno poi annunciato che entro il 2025 svilupperanno congiuntamente circa il 50 per cento dei loro modelli. Una mossa che permetterà ai tre partner di ridurre i costi e le spese di investimento. In base a questo nuovo orientamento i costruttori dovrebbero diminuire il numero dei loro modelli, razionalizzando così la produzione. Sempre secondo quanto riportato nel piano di rilancio, la strategia si baserà sulla produzione di "un veicolo madre" a cui si affiancheranno dei "veicoli sorelle" che saranno "sviluppate dall'azienda leader" con l'appoggio dei partner."Questa strategia di integrazione così forte è quello che voleva anche l'ex presidente dell'alleanza, Carlos Ghosn. I dettagli possono essere differenti, ma Ghosn cercava una riduzione dei costi, che è uno degli obiettivi importanti di questo piano", dice ad “Agenzia Nova” Marc Ivaldi, professore alla Toulouse School of economics e presidente dell'International transportation economics association (Itea). "L'evoluzione che constatiamo oggi tra Renault Nissan e Mitsubishi è una trasformazione logica. L'obiettivo è quello di essere competitivi e non di diventare il numero uno in termini di quantità", afferma Ivaldi. "Nel settore automobilistico – prosegue l’esperto – viste le sfide attuali, gli investimenti sono molto importanti per sviluppare i prossimi modelli. Da questo punto di vista la mancata fusione tra Renault e Fiat Chrysler Automobiles (Fca) è stata una brutta notizia. Ma la logica dietro questo progetto era quella di lavorare sui volumi di produzione, per sviluppare dei modelli in comune in futuro”, ha spiegato Ivaldi.I tre gruppi puntano così a incrementare la collaborazione, pur mantenendo una propria identità. "Non c'è nessun progetto di fusione tra le nostre imprese", ha detto il presidente di Renault Senard, spiegando che non c'è bisogno di attuare una soluzione simile per ottenere risultati "efficaci". "C'è senza dubbio un'evoluzione delle relazioni. I giapponesi si sono sempre opposti a un progetto di fusione, mentre i francesi sembravano essere più aperti a questa opzione. Adesso sembra che ci sia maggiore accordo tra i due gruppi", afferma Ivaldi. Nissan presenterà domani, 28 maggio, il suo piano di ristrutturazione, mentre il giorno seguente spetterà a Renault svelare la sua strategia. Il gruppo francese dovrebbe ricevere un prestito garantito dallo Stato di 5 miliardi di euro, in cambio di alcune garanzie relative soprattutto ai posti di lavoro. Secondo quanto annunciato dai media francesi, Renault sarebbe sul punto di chiudere almeno tre stabilimenti in Francia e tagliare 5 mila posti di lavoro. Durante la presentazione del piano dell'alleanza Senard ha garantito, tuttavia, che non ci sono “problemi” nelle relazioni fra il gruppo automobilistico e il governo francese. Sarà necessario aspettare le prossime 48 ore per capire se a queste parole risponderà positivamente l’Eliseo, in particolare dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi del presidente Emmanuel Macron, che ha ribadito il ruolo fondamentale del settore automobilistico per l’industria francese. (Frp)