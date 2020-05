Sicurezza: Molteni (Lega), Lamorgese non ha nulla da dire sul Carc che minaccia Fontana e manifesta sotto la Regione?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato leghista Nicola Molteni, già sottosegretario all’Interno col ministro Salvini, dichiara in una nota: "Il Partito dei Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo (Carc), che ha rivendicato gli insulti ad Attilio Fontana, sta manifestando sotto la sede di Regione Lombardia insieme ad altri estremisti di sinistra. Solidarietà al presidente, che per l’odio scatenato nei suoi confronti si è visto assegnare la scorta. Il ministro dell’Interno ha qualcosa da dire? È tutto normale che chi definisce “assassino” Fontana possa manifestare impunemente sotto gli uffici di Fontana? Il Pd vuole commissariare la sanità lombarda esattamente come dicono i signori del Carc: è in imbarazzo, almeno un po’?”. (Com)