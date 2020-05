Algeria: esercito pronto ad allestire ospedali da campo per affrontare coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito algerino ha annunciato oggi di essere pronto ad allestire ospedali da campo la pandemia di Covid-19. In una nota, il capo di Stato maggiore incaricato, Said Chengriha, ha annunciato che le forze dell'esercito algerino sono pronte, se necessario, a mettere in campo ospedali mobili nelle varie zone militari per curare le persone infette dal coronavirus. Il ministero della Difesa algerino ha organizzato un simposio sul tema "Resistente alla pandemia di Covid 19" presso la Scuola militare superiore navale di Tamenfoust, ad Algeri. Durante l’evento Chengriha ha sottolineato, "la necessità di rivedere la politica sanitaria nel paese, in modo che possa soddisfare le esigenze dei cittadini". L'Algeria ieri ha registrato 194 nuovi casi e 8 decessi per coronavirus, portando il numero totale di casi a 8.697 casi confermati e 617 morti.(Ala)