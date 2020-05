Ue: Soeder, Italia nucleo culturale e storico dell'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è “il nucleo storico e culturale dell'Europa”, pertanto una sua uscita dall'Ue farebbe rimanere “ben poco dell'idea originale” dell'integrazione europea. È quanto afferma il presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu), Markus Soeder, primo ministro della Baviera, nel corso di un'intervista rilasciata oggi al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Soeder interviene su i rischi dell'antieuropeismo montante in Italia, per cui la crisi del coronavirus funge da moltiplicatore. A tal riguardo, il primo ministro della Baviera avverte che in Italia potrebbe verificarsi una seconda Brexit: nella politica come nell'opinione pubblica del paese, diverse voci auspicano, infatti, l'uscita dall'Ue. In particolare, il presidente della Csu nota come molti non avessero “preso sul serio” il Regno Unito sulla Brexit. Tuttavia, “la Brexit è ora in corso”. Soeder quindi evidenzia: “Non riesco ancora a immaginare un'Europa forte senza il Regno Unito, ma senza l'Italia rimane poco dell'idea originale. Il trattato di Roma è stato la base dell'Ue. L'Italia è il nucleo culturale e storico dell'Europa e la terra del desiderio per i tedeschi”. Il presidente della Csu osserva, inoltre, come la crisi del coronavirus abbia “profondamente colpito e ferito l'Italia”, che “non possiamo semplicemente lasciare a populisti come Salvini”. Secondo Soeder, “quello che succede in Italia riguarda tutti noi. Pertanto, è meglio aiutare con la ragione e la saggezza invece di allontanarsi e rimanere in piedi tra le rovine dell'Europa. Ora, si tratta una svolta storica in Europa. Non possiamo fallire”. (Geb)