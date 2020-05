Decreto Elezioni: Macina (M5s), approvato mio emendamento che prevede accorpamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata del Movimento cinque stelle in commissione Affari costituzionali a Montecitorio, Anna Macina, dichiara di essere "molto soddisfatta perché grazie al mio emendamento al decreto legge Elezioni, che prevede un election day per Regionali, primo turno delle comunali e referendum costituzionale confermativo sul taglio dei parlamentari, otteniamo due risultati: risparmiare qualche centinaio di milioni di euro e ridurre al minimo indispensabile i rischi da contagio che sarebbero stati maggiori se avessimo votato in giorni diversi chiamando le stesse persona a votare in settimane differenti". La parlamentare aggiunge in una nota: "L'emergenza ci aveva costretto a rinviare sia il referendum che le elezioni regionali e amministrative ma ora, in attesa della data precisa da individuare nella finestra indicata dal decreto, dopo l'estate, diventava rilevante e importante definire le regole di ingaggio. Il M5s crede che questa sia la soluzione migliore e la maggioranza ha sostenuto questa ipotesi. Si voterà in un solo giorno", conclude Macina, "e 15 giorni dopo i seggi saranno aperti solo per gli eventuali ballottaggi per le elezioni dei sindaci". (Com)