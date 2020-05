Lazio: Lombardi (M5s), bene misure a favore dell'infanzia e delle famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sostenere le famiglie meno abbienti, potenziare i servizi socio-educativi, incentivare corsi e iniziative di educazione ambientale per la fascia di età che va dai 3 ai 14 anni. Questi, in sintesi, i contenuti degli emendamenti che ho presentato al 'Piano per l'infanzia e l'adolescenza e le famiglie a seguito dell'emergenza Covid-19' e che il Consiglio regionale ha accolto favorevolmente". E' quanto dichiara, in una nota, la capogruppo M5s alla Regione Lazio, Roberta Lombardi. "Con l'avvio della Fase 2 dobbiamo dare supporto a tutte quelle famiglie con difficoltà economiche che a causa della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e alla chiusura delle scuole si trovano nell'impossibilità di accudire i figli per motivi di lavoro - continua Lombardi -. Per loro vanno previsti contributi diretti nei costi di servizio di baby-sitting e/o per l'accesso alle attività dei nidi d'infanzia e dei centri estivi. Allo stesso tempo, attraverso una collaborazione tra enti pubblici e privati, occorre potenziare i servizi socio educativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa in particolare nei mesi di giugno luglio agosto e settembre, per dare la possibilità ai bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni di riprendere le attività di socializzazione e incentivare, per tutta l'estate, i corsi e le iniziative di educazione ambientale verso quei Comuni che hanno aree naturali protette sia da normative nazionali che regionali. Particolare attenzione - conclude Lombardi - va posta all'outdoor education e dell'educazione diffusa che va implementata con il coinvolgimento dei soggetti del terzo Settore. Dobbiamo fare in modo che sia le famiglie che i nostri ragazzi ritrovino al più presto una normalità perduta e il nostro dovere è quello di recepirne le esigenze e trasformarle in soluzioni".(Com)