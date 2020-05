Monterotondo: uccise padre per difendere la madre, cadono accuse di omicidio per Deborah (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La morte dell'uomo è avvenuta come disperato epilogo della ripetuta violenza da questi inflitta a tutte le donne della sua famiglia per anni”. E’ questo il motivo per il quale, la procura della repubblica di Tivoli, con a capo il procuratore Francesco Menditto, ha chiesto ed ottenuto dal Gip del tribunale l’archiviazione nei confronti di Deborah Sciacquatori, la ragazza oggi 20enne che il 19 maggio dell’anno scorso ha accoltellato a morte il padre Lorenzo di 42 anni. Nessun effetto aveva avuto la condanna dell’uomo per le violenze domestiche; all’uscita dal carcere, tutto era tornato come prima. Quella mattina alle 5, il 42enne è tornato a casa ubriaco come spesso accadeva. In casa c’era la compagna, la madre di lui con gravi patologie e cieca, e c’era Deborah. La violenza si è scatenata subito sulle tre donne che non volevano comprargli altro alcool e, in loro soccorso, sono arrivate anche le sorelle dell’uomo che abitavano poco distante. Deborah, studentessa e lavoratrice, aveva finito di lavorare la sera prima in un locale. Alle sette del mattino la madre, nel tentativo di rabbonire il compagno è uscita di casa per andare a comprare della birra ma l’uomo, più ubriaco, è diventato ancora più violento. La ragazza chiusa nella sua stanza, diceva di sentire la zia implorare il padre perché non facesse del male alla madre. Poco dopo le donne hanno deciso di fuggire. (Rer)